صحيفة خليجية تتوقع مباحثات ميسرة بين مصر وإثيوبيا في واشنطن

أبرزت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، المباحثات الثلاثية بين وزراء خارجية كل من مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول سد النهضة.





وقالت الصحيفة، إن دعوة الرئيس الأمريكي لوزراء خارجية الدول الثلاثة للاجتماع في واشنطن، جاء عقب تعثر المباحثات في الفترة الماضية.





ونقلت الصحيفة تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، التي قال فيها إن الهدف من محادثات واشنطن هو الوصول إلى "اتفاق تعاون" بشأن نزاع سد النهضة.





وأضاف أن بناء سد النهضة يشعر مصر بالقلق من إمكانية تقليل حصتها من المياه بشكل كبير، خلال فترة ملء خزان السد الضخم.





وأشار خبراء في الشأن الأفريقي إلى أن العلاقات الجيدة بين الولايات المتحدة ومصر وإثيوبيا من المرجح أن تسهل المحادثات في واشنطن بين الأطراف الثلاثة.





وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الذي يلعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة الوساطة بين مصر وأثيوبيا لإنهاء نزاع سد النهضة، عقب الدعوة إلى عقد الاجتماع الثلاثي في واشنطن.