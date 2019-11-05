كأس مصر لكرة السلة.. لاعبو الزمالك يتركون ملعب المباراة بسبب جماهير الأهلي

توقفت مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك في كأس مصر لكرة السلة في صالة الملك عبدالله فيصل في مقر النادي الأهلي بعد خروج لاعبي الزمالك بسبب زيادة جماهير الأهلي لأن المباراة بدون جماهير .



وتقدم فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على ضيفه نادي الزمالك بنتيجة "57 -41 "، قبل توقف المباراة بسبب اعتراض لاعبي الزمالك .



وتقدم فريق النادي الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة في المباراة التي تجمع بينهما الآن في صالة الملك عبد الله فيصل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة في دور الـ 16 ضمن منافسة بطولة كأس مصر لكرة السلة .

