النتائج النهائية لانتخابات برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف

أجرى برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، انتخابات على منصب رئيس البرلمان ونوابه ورؤساء اللجان.



وفاز بمنصب رئيس برلمان الطلاب الوافدين، رابح فرج الله من دولة الجزائر لدورة 2019-2020 ، والأمين العام ، إياد يوسف حسن النجار، من دولة فلسطين.



وفازت الطالبة نور عيني بنت أحمد، من دولة ماليزيا، بمنصب الوكيلة، والطالب حافظ نعلين، من دولة باكستان، بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، والطالب سينا كينتا رمضان، من دولة نيجيريا، بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، والطالب عمر بللو يوسف من نيجيريا، بمنصب نائب الأمين العام، والطالب عبد الرحمن بن رشيد الضاري، من نيبال، وعبد الفتاح آدم علي، من الصومال، بمنصب مساعدي الأمين العام.



كما فازت الطالبة زينب بشارة حمدان، من تشاد، بمنصب رئيسة شئون الطالبات، والطالبة مدينة بارو من دولة مالي، بمنصب رئيسة الإعلام، والطالب محمود كاني، من دولة مالي، بمنصب رئيس الرياضة، والطالب كرار رمضان، من السودان بمنصب نائب رئيس الرياضة، وطالب سيمباجا نصيف، من دولة أوغندا، رئيس المالية، والطالب عبد الحكيم محمد سعيد، من دولة الصومال، بمنصب نائب رئيس المالية، والطالبة حنيفة على ، من دولة أفغانستان، بمنصب نائب رئيس المالية.



كما فاز الطالب محمد علي، من دولة باكستان، بمنصب رئيس الشكاوي والإقتراحات، والطالب أبو بكر أجي محمد، من دولة نيجيريا، بمنصب رئيس العلااقت العامة، والطالب محمد أمين أكوبي، من دولة بنين، بمنصب نائب رئيس العلاقات العامة، والطالب أشطر نبيل بن أشرف، من دولة ماليزيا، بمنصب رئيس الثقافة، والطالب محمد شاهد خان، من دولة باكستان والطالب أبرار محمد خان، من دولة نيبال، عضوين للهيئة الإستشارية الرقابية.



وتضمنت اللجنة العليا للانتخابات، كلا من: كوناتي لوسيني، رئيس اللجنة العليا الانتخابية من دولة كوت ديفوار، وييسيف عيسى، الأمين العام للجنة الانتخابية من دولة بنين، وأميدو إبراهيم، النائب الأول لرئيس اللجنة الانتخابية من توجو، ومحمد ياسر النائب الثاني لرئيس اللجنة الانتخابية من أفغانستان، وفهيم الله، رئيس العلاقات العامة للجنة الانتخابية من باكستان.

