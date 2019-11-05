قائمة منتخب السعودية لمواجهة أوزبكستان وباراجواي

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، قائمة اللاعبين المختارين لمواجهة أوزبكستان يوم 14 نوفمبر الجاري بالعاصمة الأوزبكية "طشقند"، في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.



وشهدت قائمة منتخب السعودية، عودة نواف العابد لاعب وسط الهلال بعد غياب عام ونصف، حيث سجل ظهوره الأخير مع "الأخضر" في فترة الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، قبل أن يتم استبعاده من المشاركة في المونديال بسبب الإصابة.



وضمت قائمة منتخب السعودية 25 لاعبًا وهم: محمد العويس وفواز القرني وأمين بخاري في حراسة المرمى، وعبدالله مادو وزياد الصحفي ومحمد خبراني وحسان تمبكتي، وياسر الشهراني محمد البريك وسعود عبدالحميد وعبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري وعبدالله عطيف وعبدالإله المالكي وعبدالرحمن الدوسري وسلمان الفرج ويحيى الشهري وعبدالعزيز البيشي وسالم الدوسري وعبدالفتاح عسيري ونواف العابد وهتان باهبري، وهارون كمارا وفراس البريكان وعبدالله الحمدان.



يحتل منتخب السعودية المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، وبفارق نقطة عن "المتصدر" أوزبكستان.



ومن المقرر أن يخوض الأخضر السعودي مواجهة ودية ضد باراجواى يوم 19 نوفمبر الجارى.