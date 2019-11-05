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توك شو

إسماعيل فرغلي: عملي في المسرح لمدة عام أخرني كثيرا في التمثيل ..فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:02 م
الفنان إسماعيل فرغلي
الفنان إسماعيل فرغلي
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توك شو
قال الفنان المصري إسماعيل فرغلى، إن أحمد السقا ومحمد رمضان وأحمد عز من نجوم الفن فى الوقت الحالى، ولكن ليس كل نجم يجيد التمثيل وهناك محترفو تمثيل وليسوا نجوما.

وأضاف إسماعيل فرغلى، أثناء حواره التليفزيونى فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" ، أنه بدأ التمثيل منذ عام 2002 وكان يمارس العزف على آلة الدرامز.

وأوضح إسماعيل فرغلى، أن حسين الإمام منحه مساحة كبيرة فى التمثيل فى بداية مشوارة الفنى، مشيرا إلى أن عادل إمام علمه الانضباط فى العمل وصلاح السعدنى شجعه على التمثيل، مضيفا أن العمل مع يحيي الفخرانى فى الخواجة عبدالقادر شيء آخر. 

وأكد إسماعيل فرغلى، أن عمله فى المسرح لمدة عام أخره كثيرا فى التمثيل وأن الفنان عادل إمام طلبه للعمل معه بعد مشاهدته فى برنامج "حسين على الهوا". 

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