بدء الحجز المسبق لـ Realme X2 Pro.. تعرف على المواصفات والسعر ..صور

قررت شركة Realme الصينية المملوكة لعلامة "أوبو"، بدء الحجز المسبق على هاتفها الجديد Realme X2 Pro، وذلك بعد طرحه أولًا فى الأسواق الأوروبية ومن ثم باقى الأسواق العالمية.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Realme X2 Pro بشاشة قياس 6.5 بوصة بتقنية Fluid AMOLED، وهى كاملة بدون حواف إلا أنها تحتوى على نوتش فى أعلى منتصفها.





ويأتى Realme X2 Pro بكاميرا رباعية أساسية بدقة 64 و 13 و 8 و 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية لإلتقاط صور السيلفي بقوة 16 ميجابيكسل.





ويحتوى Realme X2 Pro على معالج Snapdragon 855+، مع ذاكرة وصول عشوائية سعات 6 و 8 و 12 جيجايايت، مع عدم إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.





كما يحتوى Realme X2 Pro على بطارية سعة 4 ألاف ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 50 وات، من خلال شاحن SuperVOOC المدعوم به الهاتف، وقارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.



