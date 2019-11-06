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حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 271 متهمًا بـ حسم 2 ولواء الثورة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
حسم 2 ولواء الثورة
حسم 2 ولواء الثورة
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محمد زهير
تستمع محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره لأقوال باقي الشهود في محاكمة 271 متهمًا بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلامياً بـ "حسم /2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017 .

كانت قد نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
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