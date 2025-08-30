محسن صالح: لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق 100 مليون

أشار محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي إلى أنه لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق 100 مليون جنيه، وما يحدث في العقود غريب.

وقال محسن صالح في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة DMC: "لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق 100 مليون أو 50 مليون إطلاقا".

وتابع: "يجب أن نعمل وفقا لإمكانيات الأندية المادية، تلك الأرقام التي تدفع في اللاعبين غريبة، ولا يوجد لاعب يستحق مثل تلك الأرقام نهائيا".

وأكمل: "لا نملك في الدوري المصري اللاعب "سوبر مان"، الذي يأخد الكرة من المرمى للمرمى، وما يحدث في قيم العقود أمر غير طبيعي على الإطلاق".

واختتم محسن صالح حديثه قائلا: "أنا لا بكشف أسرار النادي، لأن البعض يقول ذلك عندما أتحدث، ولكن أنا أقوم بانتقاد الفنيات زي أي أهلاوي في الشارع".