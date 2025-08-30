قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رجوعك لينا زي العيد.. دينا تحتفل بعودة أنغام وظهورها بالعلمين
طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز
أدعية النبي بعد الصلاة.. تجلب لك الخير كله
محسن صالح: لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق 100 مليون
بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم
شهرت بـ وفاء عامر.. محاكمة مروة يسرى ابنة مبارك المزعومة اليوم
أعظم حب .. ملك زاهر توجه رسالة لشقيقتها ليلي بمناسبة عيد ميلادها
الموت أو الأسر ..صورة للقسام تثير الجدل بعد حظر النشر عن أحداث حي الزيتون
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بـ بالإسماعيلية
محمد رمضان : أنغام صوت مصر.. وربنا استجاب لـ دعائنا وقامت بالسلامة
أحمد حسن يوجه رسالة جديدة لوزير الرياضة بشان ملف عقود اللاعبين
محسن صالح: لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق 100 مليون

رباب الهواري

أشار محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي إلى أنه لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق 100 مليون جنيه، وما يحدث في العقود غريب.

وقال محسن صالح في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة DMC: "لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق 100 مليون أو 50 مليون إطلاقا".

وتابع: "يجب أن نعمل وفقا لإمكانيات الأندية المادية، تلك الأرقام التي تدفع في اللاعبين غريبة، ولا يوجد لاعب يستحق مثل تلك الأرقام نهائيا".

وأكمل: "لا نملك في الدوري المصري اللاعب "سوبر مان"، الذي يأخد الكرة من المرمى للمرمى، وما يحدث في قيم العقود أمر غير طبيعي على الإطلاق".

واختتم محسن صالح حديثه قائلا: "أنا لا بكشف أسرار النادي، لأن البعض يقول ذلك عندما أتحدث، ولكن أنا أقوم بانتقاد الفنيات زي أي أهلاوي في الشارع".

طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي

