كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟.. 8 خطوات إتبعيها

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟ تحلم الكثير من الفتيات والسيدات بشعر طويل وصحي ولامع، ولكن نمو الشعر يتطلب العناية والصبر، لا توجد طريقة سحرية تجعل الشعر يطول بين يوم وليلة.

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟

ولكن مع اتباع بعض الخطوات اليومية والاهتمام المنتظم، يمكنكِ تسريع نموه بطريقة طبيعية وآمنة.

إليكِ أهم النصائح الفعالة بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. قص الأطراف التالفة بانتظام

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن التخلص من الأطراف المتقصفة كل 6 إلى 8 أسابيع يساعد على منع تكسّر الشعر، ويحافظ على صحته، مما يعزز نموه بشكل أفضل.

2. استخدام الزيوت الطبيعية لتغذية الشعر

هناك زيوت فعالة جدًا في تحفيز نمو الشعر، مثل:

زيت الخروع

زيت جوز الهند

زيت إكليل الجبل الروزماري

قومي بتدفئة القليل من الزيت، ودلّكي به فروة رأسك بلطف لمدة 5 إلى 10 دقائق، مرتين أسبوعيًا.

3. اتباع نظام غذائي متوازن

الشعر الصحي يبدأ من الداخل. احرصي على تناول أطعمة غنية بالبروتينات والفيتامينات مثل:

البيض

السبانخ

الجوز واللوز

الزبادي

الأسماك الدهنية مثل السلمون

ولا تنسي شرب كميات كافية من الماء يوميًا.

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟

4. الاعتدال في غسل الشعر

غسل الشعر بشكل يومي قد يجرده من الزيوت الطبيعية، مما يجعله جافًا وضعيفًا. الأفضل هو غسله مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا بشامبو خالٍ من المواد الكيميائية القاسية.

5. تدليك فروة الرأس يوميًا

تدليك فروة الرأس باستخدام أطراف الأصابع لمدة 5 دقائق يوميًا يساعد على تنشيط الدورة الدموية، مما يساهم في تغذية بصيلات الشعر وتعزيز نموه.

6. اختيار وسادة من الحرير أو الساتان

الاحتكاك الناتج عن الوسائد القطنية قد يسبب تقصف الشعر، لذا فإن استخدام وسادة من الساتان أو الحرير يساعد على تقليل التلف والحفاظ على الشعر ناعمًا.

7. تجنبي الحرارة والصبغات قدر الإمكان

استخدام أدوات التصفيف الحرارية بكثرة مثل المجفف والمكواة، أو صبغ الشعر بشكل متكرر، يؤدي إلى تلفه. إذا اضطررتِ لاستخدامها، فلا تنسي وضع واقٍ حراري قبل التصفيف.

8. تناول المكملات الغذائية إذا لزم الأمر

في بعض الحالات، قد تحتاجين إلى مكملات مثل البيوتين، الزنك، أو الكولاجين البحري، لكن يُفضّل استشارة طبيب قبل استخدامها.