قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذنوب ومعاصٍ.. احترس 5 أخطاء تحرمك من زيادة الرزق والبركة
أحمد ياسر يهاجم ريبيرو مدرب الأهلي بسبب فشله فى معاملة نجم الفريق
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟.. 8 خطوات إتبعيها
اليوم .. وزير الرياضة يكشف خريطة طريق المرحلة الانتقالية
بوتين : تعاون موسكو وبكين أحدث نقلة نوعية في عمل مجموعة العشرين
حماس تدعو العالم لقطع العلاقات مع الاحتلال وعزله
رجوعك لينا زي العيد.. دينا تحتفل بعودة أنغام وظهورها بالعلمين
طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز
أدعية النبي بعد الصلاة.. تجلب لك الخير كله
محسن صالح: لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق 100 مليون
بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟.. 8 خطوات إتبعيها

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟
أسماء عبد الحفيظ

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟ تحلم الكثير من الفتيات والسيدات بشعر طويل وصحي ولامع، ولكن نمو الشعر يتطلب العناية والصبر، لا توجد طريقة سحرية تجعل الشعر يطول بين يوم وليلة.

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟

 ولكن مع اتباع بعض الخطوات اليومية والاهتمام المنتظم، يمكنكِ تسريع نموه بطريقة طبيعية وآمنة.

إليكِ أهم النصائح الفعالة بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. قص الأطراف التالفة بانتظام

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن التخلص من الأطراف المتقصفة كل 6 إلى 8 أسابيع يساعد على منع تكسّر الشعر، ويحافظ على صحته، مما يعزز نموه بشكل أفضل.

2. استخدام الزيوت الطبيعية لتغذية الشعر

هناك زيوت فعالة جدًا في تحفيز نمو الشعر، مثل:

  • زيت الخروع
  • زيت جوز الهند
  • زيت إكليل الجبل الروزماري
  • قومي بتدفئة القليل من الزيت، ودلّكي به فروة رأسك بلطف لمدة 5 إلى 10 دقائق، مرتين أسبوعيًا.

3. اتباع نظام غذائي متوازن

الشعر الصحي يبدأ من الداخل. احرصي على تناول أطعمة غنية بالبروتينات والفيتامينات مثل:

  • البيض
  • السبانخ
  • الجوز واللوز
  • الزبادي
  • الأسماك الدهنية مثل السلمون
  • ولا تنسي شرب كميات كافية من الماء يوميًا.
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟

4. الاعتدال في غسل الشعر

غسل الشعر بشكل يومي قد يجرده من الزيوت الطبيعية، مما يجعله جافًا وضعيفًا. الأفضل هو غسله مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا بشامبو خالٍ من المواد الكيميائية القاسية.

 5. تدليك فروة الرأس يوميًا

تدليك فروة الرأس باستخدام أطراف الأصابع لمدة 5 دقائق يوميًا يساعد على تنشيط الدورة الدموية، مما يساهم في تغذية بصيلات الشعر وتعزيز نموه.

6. اختيار وسادة من الحرير أو الساتان

الاحتكاك الناتج عن الوسائد القطنية قد يسبب تقصف الشعر، لذا فإن استخدام وسادة من الساتان أو الحرير يساعد على تقليل التلف والحفاظ على الشعر ناعمًا.

7. تجنبي الحرارة والصبغات قدر الإمكان

استخدام أدوات التصفيف الحرارية بكثرة مثل المجفف والمكواة، أو صبغ الشعر بشكل متكرر، يؤدي إلى تلفه. إذا اضطررتِ لاستخدامها، فلا تنسي وضع واقٍ حراري قبل التصفيف.

8. تناول المكملات الغذائية إذا لزم الأمر

في بعض الحالات، قد تحتاجين إلى مكملات مثل البيوتين، الزنك، أو الكولاجين البحري، لكن يُفضّل استشارة طبيب قبل استخدامها.

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون شعركِ قص الأطراف التالفة بانتظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

حسين فهمي

مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

مرتضي منصور

مجلس الزمالك يتخذ إجراءات قانونية ضد مرتضي منصور

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات مهمة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

أرشيفي

جيش الاحتلال يفجر روبوتا مفخخا في جباليا النزلة شمال غزة

ارشيفي

إنفجارات قوية تهز عاصمة أوكرانيا وصفارات الانذار تدوي أرجاء كييف

منصة صواريخ باتريوت

أمريكا توافق على توريد قطع غيار نظام باتريوت وخدمات اتصالات إلى أوكرانيا

بالصور

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟.. 8 خطوات إتبعيها

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟

طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز

طريقة عمل الحمصية والسمسية
طريقة عمل الحمصية والسمسية
طريقة عمل الحمصية والسمسية

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل
تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل
تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد