طلب إحاطة لنقل المعاهد والجامعات خارج الكتل السكانية لتطوير القاهرة الفاطمية

تقدم النائب إبراهيم نظير ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن أهمية نقل المعاهد التعليمية والجامعات من داخل الكتلة السكانية إلى خارجها في القاهرة الكبرى والإسكندرية، استنادًا إلى تقارير ودراسات أكدت اهمية الاستفادة من بعض المقار التي تمتلكها بعض الجامعات والمعاهد التعليمية داخل القاهرة.

وناقش النائب سيناريوهات عملية نقل المقار لتقليل الضغط على البنية التحتية في المدن الكبرى واستغلال مقارها بشكل يعظم الاستفادة منها خصوصا ان هناك العديد من الجامعات تمتلك أفرع خارج المدن مثل جامعة القاهرة في اكتوبر، وعين شمس في العاصمة الادارية وغيرهما من الجامعات.

وألمح نظير الى اهمية موقع معهد الدراسات التعاونية والذي تمتلكه جامعة عين شمس ويقع داخل كتلة سكنية بالمخالفة للقانون على مساحة 10 أفدنة ويخدم عددا قليلا من الطلاب.

وأوضح أن نقل هذه المؤسسات وغيرها إلى مناطق خارج الكتلة السكانية، سيوفر بيئة تعليمية أفضل، مع تجهيزات حديثة ومساحات واسعة تتيح التوسع الأكاديمي والبحثي، كما سيقلل من الضغط على السكان في المناطق الحضرية.

طلب إحاطة لنقل المعاهد والجامعات خارج الكتل السكانية

وأضاف ابراهيم نظير أن هذا النقل يواكب الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير القاهرة الفاطمية بهدف إحياء تراثها التاريخي وتعزيز السياحة والتي تشمل ترميم عدد من المباني الأثرية، مع إعادة تأهيلها كفنادق ومراكز ثقافية.

كما اكد نظير ان الحفاظ على الطابع المعماري الإسلامي، وتطوير البنية التحتية، ونقل الأنشطة غير المناسبة لمناطق جديدة يتزامن مع خطة الدولة في تطوير القاهرة الخديوية 2030 لخلق مقصد سياحي متكامل.

وطالب الحكومة بوضع خطة عاجلة لنقل المؤسسات التعليمية إلى المدن الجديدة، مع توفير شبكات نقل حديثة ومستدامة لتسهيل تنقل الطلاب والعاملين.

وأوضح أن هذه الخطوة ستعزز من فرص الاستثمار في مصر، حيث ستخلق بيئة حضرية أكثر جاذبية للمستثمرين.