ريبيرو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في قمة مرتقبة
محمد بسام يفوز بجائزة رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بالدوري
مستشار الرئيس الفلسطيني: منع وفد فلسطين من دخول الأمم المتحدة خطأ أمريكي جسيم
تعليمات عاجلة من جامعة القاهرة الأهلية بشأن قبول الطلاب الجدد
مصطفى بكري يكشف سبب انسحاب القوات الأمريكية من عدة مناطق بالعاصمة العراقية
موجة غضب داخل أمريكا | أصوات سياسية وشعبية تحذر من "هتلرية ترامب" وتدعو لانتفاضة سلمية.. هل تنجح؟
صرف مكافآت فورية مالية 30 ألف جنيه للعاملين بمشروع تدوير المخلفات الزراعية بالداخلة
إصدار Spectre Primavera الجديد من رولز روس.. بإطلالة زهور الربيع
سيدات المقاولون العرب يكتسح مودرن سبورت بنصف دستة أهداف في الجولة الثانية للدوري
مصطفى بكري منفعلاً: البيوت تسقط على ساكنيها والناس تموت جوعاً في غزة
بقالها 4 سنين متعطلة.. البيطريين تناشد الحكومة لصرف مرتبات أطباء الصناديق
القسام تتوعد إسرائيل: احتلال غزة يفتح أبواب الجحيم على الاحتلال
برلمان

طلب إحاطة لنقل المعاهد والجامعات خارج الكتل السكانية لتطوير القاهرة الفاطمية

ابراهيم نظير
ابراهيم نظير
ماجدة بدوى

تقدم النائب إبراهيم نظير ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن أهمية نقل المعاهد التعليمية والجامعات من داخل الكتلة السكانية إلى خارجها في القاهرة الكبرى والإسكندرية، استنادًا إلى تقارير ودراسات أكدت  اهمية الاستفادة من بعض المقار التي تمتلكها بعض الجامعات والمعاهد التعليمية داخل القاهرة. 

وناقش النائب سيناريوهات عملية نقل المقار لتقليل الضغط على البنية التحتية في المدن الكبرى واستغلال مقارها بشكل يعظم الاستفادة منها خصوصا ان هناك العديد من الجامعات تمتلك أفرع خارج المدن مثل جامعة القاهرة في اكتوبر، وعين شمس في العاصمة الادارية وغيرهما من الجامعات. 

وألمح نظير الى اهمية موقع معهد الدراسات التعاونية والذي تمتلكه جامعة عين شمس ويقع داخل كتلة سكنية بالمخالفة للقانون على مساحة 10 أفدنة ويخدم عددا قليلا من الطلاب. 

وأوضح أن نقل هذه المؤسسات وغيرها إلى مناطق خارج الكتلة السكانية، سيوفر بيئة تعليمية أفضل، مع تجهيزات حديثة ومساحات واسعة تتيح التوسع الأكاديمي والبحثي، كما سيقلل من الضغط على السكان في المناطق الحضرية. 

طلب إحاطة لنقل المعاهد والجامعات خارج الكتل السكانية

وأضاف ابراهيم نظير  أن هذا النقل يواكب الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير القاهرة الفاطمية بهدف إحياء تراثها التاريخي وتعزيز السياحة والتي تشمل ترميم عدد من المباني الأثرية، مع إعادة تأهيلها كفنادق ومراكز ثقافية. 

كما اكد نظير ان الحفاظ على الطابع المعماري الإسلامي، وتطوير البنية التحتية، ونقل الأنشطة غير المناسبة لمناطق جديدة يتزامن مع خطة الدولة   في تطوير القاهرة الخديوية 2030 لخلق مقصد سياحي متكامل.

وطالب الحكومة بوضع خطة عاجلة لنقل المؤسسات التعليمية إلى المدن الجديدة، مع توفير شبكات نقل حديثة ومستدامة لتسهيل تنقل الطلاب والعاملين.

وأوضح أن هذه الخطوة ستعزز من فرص الاستثمار في مصر، حيث ستخلق بيئة حضرية أكثر جاذبية للمستثمرين.

ابراهيم نظير مجلس النواب طلب إحاطة وزير التعليم المعاهد التعليمية

