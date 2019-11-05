موجودة في معدتك.. بكتيريا تزيد من خطر إصابتك بسرطان الأمعاء

كشفت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة بريستول، أن هناك سلالات معينة من بكتيريا الأمعاء التي تعرف باسم بكتيرويدالس، قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.



ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين لديهم من المزيد من بكتيريا Bacteroidales لديهم فرصة أعلى بنسبة 15 في المائة للإصابة بمرض سرطان الأمعاء.



ويعتبر الميكروبيوم، هو تريليونات من البكتيريا والفيروسات والفطريات التي توجد بشكل طبيعي، وتساعد على الهضم ومكافحة الأمراض، وتختلف نسبتها من جسم لآخر حسب الجينات الوراثية.



وقال الخبراء، إنه يمكن التغيير قليلًا عن طريق اتباع نظام غذائي، ومضادات حيوية، ولكن من المرجح أن يتم تحديد وجود ميكروبيوم بواسطة الحمض النووي.



قام الباحثون المشرفون على الدراسة، بفحص بيانات من حوالي 4000 شخص للعثور على الصلة بين وجود بكتيريا بكتيرويدالس والإصابة بسرطان الأمعاء، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأظهرت نتائج الدراسة، أن الأفراد المعرضين وراثيا لوجود مزيد من بكتيريا الامعاء بكتيرويدالس، كانوا أكثر عرضة بنسبة 2 إلى 15 في المائة للإصابة بسرطان الأمعاء.



وقال الدكتور كايتلين واد مؤلف الدراسة وهو أحد العلماء البارزين بالأبحاث العلمية في غلاسكو، إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة البكتيريا بكتيرويدالس داخل أمعائهم، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء.