Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

موجودة في معدتك.. بكتيريا تزيد من خطر إصابتك بسرطان الأمعاء

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:36 م
سرطان الأمعاء
سرطان الأمعاء
Advertisements
آية التيجي
كشفت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة بريستول، أن هناك سلالات معينة من بكتيريا الأمعاء التي تعرف باسم بكتيرويدالس، قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين لديهم من المزيد من بكتيريا Bacteroidales لديهم فرصة أعلى بنسبة 15 في المائة للإصابة بمرض سرطان الأمعاء.

ويعتبر الميكروبيوم، هو تريليونات من البكتيريا والفيروسات والفطريات التي توجد بشكل طبيعي، وتساعد على الهضم ومكافحة الأمراض، وتختلف نسبتها من جسم لآخر حسب الجينات الوراثية.

وقال الخبراء، إنه يمكن التغيير قليلًا عن طريق اتباع نظام غذائي، ومضادات حيوية، ولكن من المرجح أن يتم تحديد وجود ميكروبيوم بواسطة الحمض النووي.

قام الباحثون المشرفون على الدراسة، بفحص بيانات من حوالي 4000 شخص للعثور على الصلة بين وجود بكتيريا بكتيرويدالس والإصابة بسرطان الأمعاء، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن الأفراد المعرضين وراثيا لوجود مزيد من بكتيريا الامعاء بكتيرويدالس، كانوا أكثر عرضة بنسبة 2 إلى 15 في المائة للإصابة بسرطان الأمعاء.

وقال الدكتور كايتلين واد مؤلف الدراسة وهو أحد العلماء البارزين بالأبحاث العلمية في غلاسكو، إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة البكتيريا بكتيرويدالس داخل أمعائهم، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

قرد يتسبب في مصرع طفل عمره 4 أشهر.. تفاصيل محزنة

عزيز ميرزا.. نصاب كندي يجذب ضحاياه عبر انستجرام ونهايته الحبس في سجن دبي

بعد أسما شريف منير وخالد أبو النجا| إعلامية تهاجم الشعراوي بقسوة

حكم إعطاء الصدقة للمتسولين في الشارع .. الإفتاء توضح

6 مشروعات عملاقة افتتحها الرئيس اليوم

بث مباشر .. مباراة الأهلي والزمالك فى ثمن نهائي كأس مصر لكرة السلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل وزارة الصحة بالكويت: ملتقى الأسبوع 12 دليل على عمق علاقاتنا مع مصر.. صور

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور