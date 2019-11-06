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منوعات

دراسة حديثة: 6 أكواب من القهوة يومياً تعرض حياتك للخطر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:06 ص
صدى البلد
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كريم جمال
لاشك أن القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية واستهلاكا في العالم، لدرجة أن هناك أشخاصا لا يستطيعون إكمال يومهم بدون تناول كوب القهوة الخاص بهم.

وبحسب "سبوتنيك"، أوضحت دراسة حديثة أجراها باحثون في University of South Australia الأسترالية، على 347.077 شخصا تترواح أعمارهم بين 37 و73 سنة، مخزنة لدى "البنك الحيوي البريطاني".

وكشفت الدراسة عن أن شرب أكثر من 6 أكواب من القهوة يوميا، يزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 22%.

وقالت البروفيسور إلينا هيوبنن، التي شاركت في الدراسة: "إنه يتم استهلاك حوالي 3 مليارات كوب من القهوة يوميا حول العالم. وإن معرفة الحدود وما هو مفيد وضار، أمر ضروري".

وأضافت "الأمر يتعلق، وكما الكثير من الأمور الحياتية، بمعرفة الكمية المناسبة التي إذا تجاوزها المرء، فإنه يلحق الضرر بجسمه"، بحسب موقع "inFranken" الألماني.

واستطردت أن استهلاك كمية زائدة من الكافيين تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي قد يؤدي بدوره إلى الإصابة بأمراض القلب الأخرى.

يذكر أن استهلاك 400 ميليجرام من الكافيين، غير ضار صحيا لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة.

ورغم الفوائد الكثيرة للقهوة، إلا أن مخاطرها أيضا كبيرة، خاصة عند استهلاك كميات كبيرة منها، حيث رفع ضغط الدم وزيادة احتمال الإصابة بالنوبات القلبية.
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