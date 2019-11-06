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أخبار العالم

بسبب تخصيب اليورانيوم.. واشنطن تتهم إيران بـ الابتزاز النووي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:32 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قسم الخارجي
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بـ"الابتزاز النووي" عن طريق تخصيب اليورانيوم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة أقصى الضغوط على إيران، حتى تتخلى عن سلوكها المزعزع للاستقرار، ومن ضمنه خطواتها الحساسة المتعلقة ببرنامجها النووي، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تدعم بالكامل جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، وتنتظر تقريرًا من الوكالة بالتطورات.

يأتي ذلك عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية بينهم "مجتبي خامنئي" نجل المرشد الإيراني علي خامنئي.
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