بسبب تخصيب اليورانيوم.. واشنطن تتهم إيران بـ الابتزاز النووي

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بـ"الابتزاز النووي" عن طريق تخصيب اليورانيوم.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة أقصى الضغوط على إيران، حتى تتخلى عن سلوكها المزعزع للاستقرار، ومن ضمنه خطواتها الحساسة المتعلقة ببرنامجها النووي، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز".





وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تدعم بالكامل جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، وتنتظر تقريرًا من الوكالة بالتطورات.



