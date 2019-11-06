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رياضة

اخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 5-11-2019

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:55 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:.

استقر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة على فتح تحقيق عاجل فى الأحداث المؤسفة التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك..

استفز لاعب سلة النادي الأهلي، جماهير نادي الزمالك ولاعبيه، بعد أن مرر الكرة بين أقدام لاعب الزمالك في لفتة مهارية قبل انتهاء مباراة كأس مصر بثوانٍ قليلة.

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أمام نظيره نادي الزمالك، بكأس مصر والتي أقيمت على صالة الملك فيصل "مشاجرة بين اللاعبين عقب نهاية المباراة، التي فاز بها المارد الأحمر بنتيجة 92-80.

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أمام نظيره نادي الزمالك، بكأس مصر والتي أقيمت على صالة الملك فيصل "مشاجرة بين اللاعبين عقب نهاية المباراة، التي فاز بها المارد الأحمر بنتيجة 92-80.

فاز فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على الزمالك 92- 80 خلال اللقاء الذي أٌقيم على صالة الأول ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس مصر.
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