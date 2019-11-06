الكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية تعرض فيلم أيخ

أقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عرضا خاصا لفيلم (أيخ) عن مراثى أرميا النبي، مساء الثلاثاء، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بوسط الإسكندرية .



يجسد فيلم (أيخ) قصة أرميا النبي، وهو أحد أنبياء العهد القديم في الكتاب المقدس، ويربط في سياق درامي بين الماضي والحاضر.



فيلم (أيخ) بطولة عاصم سامى، ورشيد رأفت، أشعار وترنيم القس موسى رشدي، سيناريو جورج عزت، إنتاج كنيسة القديسة دميانة بالجيزة، فكرة وإخراج فادي عاطف.