سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 6 - 11 - 2019

رصد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الأسمنت، اليوم، الأربعاء 6 -11- 2019، حيث شهدت الأسواق حالة من الاستقرار فى الأسعار، وتراوح متوسط الأسعار بالشركات من 800 جنيه للطن إلى 838 جنيها للطن.





ويستعرض صدى البلد سعر أسمنت الشركة العربية، أسمنت أسيوط ، أسمنت المنيا ، أسمنت النهضة ، أسمنت ميدكو أسوان ، أسمنت وادي النيل ، أسمنت لافارج ، أسمنت سيناء ، أسمنت السويس ، أسمنت بورتلاند طرة ، أسمنت جونب الوادي ، أسمنت مصر بني سويف ، أسمنت شورى ، أسمنت قنا.





وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنا ولشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع حيث أنها ترتبط باليات العرض والطلب بالسوق كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.



