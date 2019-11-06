شعراوي لوفد الأمم المتحدة: 25% نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات المحلية.. صور

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفدا من الجهات المانحة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برئاسة فيكتور كيسوب مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، ويضم الوفد أيضًا ممثلين عن حكومتى السويد والنرويج، وذلك بحضور الدكتور عرفان على المدير الإقليمي للبرنامج بالدول العربية، ورانيا هدايا، مدير مكتب البرنامج بالقاهرة وعدد من قيادات الوزارة.



وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المختلفة وتعزيز دعم مجهودات الحكومة من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نحو تنمية حضرية مستدامة ، وبحث سبل مزيد من التعاون من خلال مناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع التنمية العمرانية فى مصر ومردود ذلك بالتنمية المحلية بشكل عام وكيفية تقليل الفجوات بين المدن والأقاليم التخطيطية حيث يعتبر ذلك أحد مفاتيح الوصول الي التنمية المستدامة.



من جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى بالتعاون الناجح التى تم بين الوزارة والبرنامج لإقامة مؤتمر الحكومات والمدن الأفريقية بالقاهرة في يونيو 2019 والذى خرج بعدد كبير من التوصيات المهمة بالتعاون مع العديد من الجهات والمنظمات الدولية .



وقال شعراوى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين الجانبين فيما يخص منظومة التدريب والتأهيل الخاصة بالعاملين بالإدارة المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.



وأشار الوزير إلى أنه جارى التنسيق لاستضافة مجموعة من الكوادر المحلية الأفريقية بالقاهرة لتدريبهم فى مركز سقارة علي عدد من الموضوعات الخاصة بالعمل المحلى وذلك فى إطار رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى فى عام 2019 .



وأضاف شعراوى أنه سيتم تدريب الكوادر الأفريقية على موضوعات الخطط الاستثمارية والنخطيط المحلى واللامركزية وعدد من الملفات الآخرى المرتبطة بالمحليات .



وأكد وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية تضع على رأس أولوياتها خلال الفترة الرئاسية الثانية بناء الانسان المصري والاهتمام بملفات الصحة والتعليم .



وأشار الوزير الي اهتمام الوزارة برفع قدرات العاملين بالادارة المحلية وتوفير المنح التدريبية بالخارج ، لافتًا الي التعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب لتوفير برامج تدريبية لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر المحلية بما يعود بالنفع علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .



وأشاد شعراوي بدور مكتب البرنامج بالقاهرة في دعم وتحسين التنمية الحضرية والخدمات وبعض مشروعات النقل بالقاهرة والجيزة ، بالاضافة لدعم شبكات المياه والصرف الصحي.



كما عرض الوزير شعراوي لعدد من الملفات ومشروعات التعاون التي تهتم بها الوزارة خلال الفترة الحالية ويمكن ان تشهد تعاون بين الجانبين منها تنمية مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء ودعم البنية التحتية وجودة الحياة بما يعود بالفائدة علي قطاع السياحة في مصر .



كما تم الاشارة الي اهتمام الوزارة بمشروع دعم التنمية المحلية وتقليل الفجوات بين المدن والمناطق الريفية والحضرية لتحقيق التنمية المستدامة.



ومن جانبه أكد فيكتور كيسوب، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يعمل علي دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التحضر المستدام القادر على دفع التنمية وتحسين الظروف المعيشية للجميع، وأشار الي أهمية الشراكات وتظافر الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل حضري أفضل للجميع.



وأشاد مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة بمشروع العاصمة الادارية الجديدة خاصة أنه قام بزيارتها مع الوفد المرافق له ، مؤكدًا أهمية هذا المشروع لمصر خلال السنوات القادمة .



كما وجه كيسوب الدعوة إلى الوزير شعراوى للمشاركة فى الفعاليات المختلفة للدورة العاشرة من المنتدى الحضري العالمي المقام في أبو ظبي، بدولة الامارات العربية المتحدة في الفترة من 8-13 فبراير 2020 والتأكيد على أهمية تواجد وزارة التنمية المحلية في هذا الحدث من أجل تبادل الخبرات مع التأكيد على ضرورة استمرار هذا التعاون الناجح من خلال مشروعات اخري مستقبلية.



كما أكد الوفد علي أهمية دور الوزارة باعتبارها العمود الفقري للوزارت التي تقوم بمشروعات مختلفة في المحافظات المصرية والتي تؤثر علي حياة المواطنين سواء فيما يخص مشروعات الطرق والمدارس والنقل والبيئة والبينة التحتية بما يدعم المدن المصرية الشاملة لتلبية احتياجات كافة المواطنين وخاصة المرأة والمساعدة في تمكينها .



وردًا علي استفسارات الوفد الأممي ، أكد الوزير شعراوي على اهتمام القيادة السياسية بالمرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ، وقال ان عدد السيدات في مجلس النواب لا يقل عن ٢٥٪؜ ، كما أن نسبة تمثيل المرأة في قانون المحليات الجديد بعد اجراء الانتخابات المحلية ستكون حوالي ٢٥٪؜ أيضًا .



وقال شعراوي أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي تضم ٨ وزيرًا بالإضافة إلى نائبات المحافظين.



وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة اهتمت بتمكين المرأة على مستوى الوزارة والمحافظات، حيث تبلغ نسبة أكثر من ٤٠٪؜ ، كما ان الوزارة تهتم بخلق فرص عمل للسيدات بالقري والمدن لتحسين مستوي معيشة الأسر وتوفير التمويل اللازم لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالات النسيج والحرير.



وأضاف الوزير ان الحكومة تهتم خلال الفترة الحالية بمواجهة مشكلة التلوث بالقاهرة والمحافظات بسبب حرق قش الأرز والانبعاثات الخطرة من وسائل النقل والتي تستخدم السولار والبنزين .



وأشار شعراوي إلي ان هناك توجيهات للقيادة السياسية باستبدال وتحويل كافة السيارات المستخدمة في النقل بسيارات بالغاز الطبيعي والكهرباء ، وهو ما بدأت وزارة الانتاج الحربي بتنفيذه خلال الفترة الحالية بالتعاقد مع احدي الشركات الصينية لتصنيع سيارات النقل العاملة بالكهرباء ، مشيرًا الي تعاون الوزارة مع وزارتي الزراعة والبيئة لمواجهة مشكلة السحابة السوداء.

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وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق علي استمرار التنسيق بين الجانبين للمزيد من التعاون في المجالات والمشروعات المشتركة خاصة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والمبادرات والبرامج المصرية في إطار رئاسة القاهرة للاتحاد الافريقي.