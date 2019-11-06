المتهم بالاشتراك في عصابة تجارة الأعضاء بالقليوبية: باخد عمولة عن كل حالة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع البحث الجنائي بالوزارة من ضبط عاطل لتورطه مع مدير عيادة أحد الأطباء "هارب" في استقطاب المواطنين، وحثهم على بيع أعضائهم البشرية، حيث يتم استقبال المواطنين بشقة للمتهم الأول المضبوط في دائرة شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد الخولي، بورود معلومات بشأن قيام شخصين عاطل، ومدير عيادة أحد الأطباء باستقطاب الأشخاص وحثهم على بيع أعضائهم البشرية "كلى" مقابل مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التي تفيد رغبتهم بالتبرع وإجراء عملية النقل بأحد المستشفيات.



وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، حيث دلّت التحريات على إيواء العاطل المجني عليهم بمحل إقامته بقسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية، لحين الانتهاء من إجراء العمليات.



وتمكن المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط عاطل وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع مدير العيادة المذكور "هارب" معترفا أنه يقوم باستقطاب الزبائن واستغلال حاجة بعضهم للمال ويقنعهم بعملية التبرع حيث يستقبلهم بشقته في شبرا



وتابع المتهم: "يتم الاتفاق وتجهيز الأوراق المطلوبة لتكون عملية التبرع قانونية ويتم نقلهم بعدها للمستشفى بالقاهرة، لإجراء الجراحة، حيث كان يبلغ الثمن الذي يتقاضاه الشخص الذي يوافق على إجراء النقل ما بين 25 ألف جنيه و70 ألف حسب كل حالة"، مشيرا إلى أنه كان يتقاضى عمولة على كل حالة يوردها لمدير العيادة.