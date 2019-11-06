بايرن ميونخ يسعى لمصالحة جماهيره على حساب أوليمبياكوس في دوري الابطال

يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني، نظيره أوليمبياكوس اليوناني، اليوم، الأربعاء، في تمام السابعة مساءً، على ملعب "أليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال اوروبا.



ويسعى بايرن ميونخ لمصالحة جماهيره الغاضبة بعدما تذوق الفريق مرارة الهزيمة الكارثية أمام آينتراخت بنتيجة 5-1، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.



ويتطلع الفريق البافاري لتحقيق الفوز الرابع له على التوالي في البطولة الأوروبية، بعدما حقق الفوز في جميع الجولات الماضية على حساب توتنهام، والنجم الأحمر، وأوليمبياكوس.



ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الثانية، بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما يأتي توتنهام في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتل النجم الأحمر المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يأتي أوليمبياكوس اليوناني في المركز الأخير بنقطة واحدة.