محتجون يغلقون فرع المصرف المركزي والإدارات العامة في بلدة عالية بـ لبنان

أذاعت فضائية «إكسترا نيوز» نبأ عاجلا عن وكالة الأنباء اللبنانية، يفيد بأن محتجون يغلقون فرع المصرف المركزي والإدارات العامة في بلده عاليه.



وكان قد طالب متظاهرون في لبنان بانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مصغرة من خارج قوى السلطة الحالية، داعين لحملة جدية لمناهضة الفساد، وفق ما أوردت وسائل إعلام لبنانية متفرقة.



كما أضافت وسائل الإعلام، بأن المعتصمين عند جسر الرينج - برج الغزال، توجهوا بمسيرة نحو مبنى MTC الجديد وسط انتشار لعناصر مكافحة الشغب، لمنع أي احتكاك بين المتظاهرين وعناصر أخرى موالية لحزب الله.



وأعاد الجيش اللبناني، فتح أوتوستراد جل الديب بالاتجاهين، وقامت عناصره بالعملعلى إزالة الخيم والمنصّة التي كانت للمعتصمين.



واحتشد آلاف المتظاهرين خلال اليومين الماضيين في شوارع بيروت ومدن لبنانية مجددين مطالبتهم برحيل الطبقة السياسية كلها، بعد أن تجمّع عدد كبير على طريق القصر الجمهوري شارك فيه مناصرون للرئيس ميشال عون تعبيرا عن دعمهم له.



وتجمعت أعداد كبيرة من اللبنانيين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن فعاليات "أحد الوحدة" يحملون الأعلام اللبنانية، ويرفعون شعارات تندد بالطبقة الحاكمة، وتدعو إلى محاسبة من أسموهم الفاسدين.



وهدفت المظاهرات إلى تجديد المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى دعوة الطبقة السياسية، وتحديدا رئاسة الجمهورية، إلى تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة من أجل تسمية رئيس جديد للحكومة، وبإجراءات تشكيل حكومة اختصاصيين، تنكب على حل المشاكل العالقة ووضع قانون جديد للانتخابات.



وتحدث بعض المتظاهرين عن منح الرئاسة مهلة ضمنية، لرؤية قرارات عملية من قصر بعبدا، حيث يوجد مقر الرئاسة اللبنانية، في سبيل بدء إجراءات تشكيل حكومة جديدة.