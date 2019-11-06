في أحدث ظهور لها.. الجمهور لرشا مهدي: إنتي الرقة كلها

نشرت الفنانة رشا مهدى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".وظهرت رشا مهدى في الصورة بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا أبيض واسود، وتركت شعرها منسدلا على الكتفين.وتفاعل عدد كبير من محبى الفنانة رشا مهدى مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى: "النعومة أساسها انتي والرقة نبعها رشا مهدي"، و"أحبك يا راشروشة".