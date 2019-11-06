رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوي

بعث الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبوي الشريف.





وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في برقيته:"السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ، ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على شعب مصر العظيم بالسلام والاستقرار والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير".



