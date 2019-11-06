Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاومى تطرح Redmi Note 8T رسميا.. اعرف المواصفات والسعر.. صور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:24 م
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
يبدو أن جعبة شركة شاومى الصينية تمتلىء بالكثير بعدما كشفت منذ قليل عن أحدث هواتفها وهو Redmi Note 8T رسميًا، في مؤتمرها المقام حاليًا في مدينة مدريد الإسبانية، والذي يأتي بمواصفات قوية فى فئته المتوسطة مقارنة بسعره.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتي Redmi Note 8T بشاشة كبيرة قياس 6.3 بوصة من نوع FHD+، بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة.

وزودت شاومى Redmi Note 8T بمعالجات ثمانية الأنوية من نوع Snapdragon 665 من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعتي 3 و 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتى 32 و 128 جيجابايت.

ويحتوي Redmi Note 8T على كاميرا خلفية رباعية بدقة 48 و 8 و 8 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل، بالإضافة لقارئ البصمة التقليدى فى خلف الجهاز.

وبالطبع يتطلب هاتف بهذه القوة بطارية كبيرة، وهي بسعة 4000 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة بقوة 18 وات، ، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ويعمل على نظام Android 9.0 مع واجهة تشغيل شاومى MIUI 10.

ويأتي Redmi Note 8T بعدة ألوان هي الأزرق والأبيض والأسود، مقابل 179 يورو لنسخة 32 جيجابايت مايعادل 3200 جنيهًا، و 249 يورو لنسخة 128 جيجابايت، مايعادل 4460 جنيهًا مصريًا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور

الكشف عن هاتف Redmi 8 .. المواصفات والسعر.. صور

Oppo تطلق Reno Ace بمواصفات جبارة..المواصفات والسعر..فيديو وصور

إطلاق Redmi 8 و 8A بـ 1500 جنيه فقط..تعرف على التفاصيل

رسميًا إطلاق Redmi Note 8 و Note 8 Pro.. تعرف على التفاصيل

فرصة.. اشترِ Galaxy Note9 بـ 7300 جنيه فقط

ترشيحاتنا

كيفية قضاء الصوم لمن أفطر رمضان لعدة سنوات.. اعرف الحكم والكفارة

ضبط 10 سيدات يحملن جنسية أجنبية عقب تسللهم للبلاد بطريقة غير شرعية

احسبها صح.. هتوفر 1300 جنيه شهريا من فاتورة بنزين عربيتك بهذه الطريقة

مروض الوحوش الشهير.. وفاة مدرب الأسود محمد الحلو

اتجاه لنقل لقاء السوبر الإفريقى بين الزمالك والترجى من قطر

تركي آل الشيخ: عبدالله السعيد اتظلم في الأهلي عقب أزمة توقيعه للزمالك

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه النهاردة .. أرز بالبشاميل والدجاج وملوخية ودبابيس متبلة .. والحلو: مهلبية البطاطا

خطأ طبي يودي بحياة طفل عمره 7 أشهر في استراليا.. صور

آخرهم كاتي بيرى.. سيوة قبلة الرؤساء ومشاهير العالم