شاومى تطرح Redmi Note 8T رسميا.. اعرف المواصفات والسعر.. صور

يبدو أن جعبة شركة شاومى الصينية تمتلىء بالكثير بعدما كشفت منذ قليل عن أحدث هواتفها وهو Redmi Note 8T رسميًا، في مؤتمرها المقام حاليًا في مدينة مدريد الإسبانية، والذي يأتي بمواصفات قوية فى فئته المتوسطة مقارنة بسعره.



وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتي Redmi Note 8T بشاشة كبيرة قياس 6.3 بوصة من نوع FHD+، بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة.



وزودت شاومى Redmi Note 8T بمعالجات ثمانية الأنوية من نوع Snapdragon 665 من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعتي 3 و 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتى 32 و 128 جيجابايت.



ويحتوي Redmi Note 8T على كاميرا خلفية رباعية بدقة 48 و 8 و 8 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل، بالإضافة لقارئ البصمة التقليدى فى خلف الجهاز.



وبالطبع يتطلب هاتف بهذه القوة بطارية كبيرة، وهي بسعة 4000 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة بقوة 18 وات، ، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ويعمل على نظام Android 9.0 مع واجهة تشغيل شاومى MIUI 10.



ويأتي Redmi Note 8T بعدة ألوان هي الأزرق والأبيض والأسود، مقابل 179 يورو لنسخة 32 جيجابايت مايعادل 3200 جنيهًا، و 249 يورو لنسخة 128 جيجابايت، مايعادل 4460 جنيهًا مصريًا.