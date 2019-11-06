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رياضة

الكاف يغلق إستاد القاهرة استعدادا لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:02 م
ستاد القاهرة
ستاد القاهرة
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منتصر الرفاعي - يسرى غازي
فضل مسئولو الاتحاد الأفريقي " كاف " منع منتخبات المجموعة الأولي المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر من التدريب غدًا باستاد القاهرة وهى مصر والكاميرون ومالي وغانا لانشغاله بالتجهيز لحفل الافتتاح إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب وتم نقل تدريباتهم إلى ملاعب أخرى.

وتقرر خوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب تدريباته اليوم وغدًا على استاد بتروسبورت في إطار الإعداد لمواجهة مالى فى الثامنة مساء الجمعة باستاد القاهرة في الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب عن القائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأوليمبي تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر المقبل حتى 22 من نفس الشهر التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وجاءت كالتالي: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، وفى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد كلًا من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي، محمد صادق، أحمد أيمن.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.
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