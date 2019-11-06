تكريم 5 آلاف سيدة فى أسيوط بمناسبة المولد النبوي الشريف

تنظم أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن بالتعاون مع أمانة محافظة أسيوط أمسية دينية كبري ضمن احتفالات الحزب بذكرى المولد النبوي الشريف وفي إطار فعاليات مبادرة "أنتِ عظيمة".





يأتي ذلك بحضور المهندس ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة بالأمانة المركزية والدكتورة عبير فاروق مراد عضو هيئة مكتب أمانة أسيوط والمشرف على أمانة المرأة بمحافظتي أسيوط وبني سويف والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية وأعضاء الحزب.





وقالت النائبة رشا رمضان: إنه سيحيي الحفل المنشد مهدي ياسين التهامي وفرقة عبد الحليم عجم السورية للإنشاد الديني وذلك يأتي تحت شعار مبادرة "أنتِ عظيمة" التي أطلقها الحزب لدعم المرأة المصرية في خدمة وتنمية المجتمع.





وأوضحت النائبة رشا رمضان أن حزب مستقبل وطن يولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظات الصعيد وتنظيم العديد من الفاعليات لدعم المرأة الصعيدية.





وقالت الدكتور عبير مراد إن الحفل يشتمل علي تكريم عدد 5 آلاف سيدة وتوزيع عدد من المشروعات الخدمية وتنظيم معرض ملابس بأسعار رمزية بالإضافة إلي تكريم المتميزين من طالبات جامعتي الأزهر وأسيوط وطالبات محو الأمنية تحت شعار "أنتِ عظيمة".



