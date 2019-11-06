للمراهقين.. طريقة بسيطة لعلاج بقع حب الشباب في المنزل

يعاني كثير من الشباب المراهقين من مشكلة حب الشباب، وحتى بعد التخلص منها أو علاجها لسوء الحظ قد تترك تلك الحبوب آثارها على الجلد وكأن الكابوس لا يرغب في أن ينتهي.





يسعى كثير من الشباب للتخلص من هذه البقع بطرق عديدة حتى يصل البعض للاستعانة بالليزر، لكن لحسن الحظ كشف موقع "health line" عن طريقة بسيطة لعلاج تلك البقع المزعجة دون أن نبذل مجهودا أو نتكلف أموالا باهظة.

• الطريقة:كل ما نحتاج إليه هو لاصق طبي، لكن هناك عدة خطوات يجب القيام بها قبل استخدامه، فمن الضروري تنظيف الوجه وتعقيمه حول مكان البثور ثم قص اللاصق بشكل دقيق على نفس حجم الحبوب ووضعها عليها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ثم يتم تمرير مكعب ثلج على الوجه لمدة 1-2 دقيقة.الاستمرار في استخدام هذه الطريقة بشكل يومي سيخلصك من حب الشباب وآثاره المزعجة.