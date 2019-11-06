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رياضة

بسبب 4.25 مليون جنيه.. محمود فتح الله غاضب من تجاهل الزمالك

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:16 م
محمود فتح الله
محمود فتح الله
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القسم الرياضى
أبدى محمود فتح الله مدافع نادي الزمالك السابق غضبه من تجاهل مسؤولي النادي سداد مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك في الفترة الحالية رغم حصوله على وعد من مسؤولي الزمالك مؤخرا بسداد المستحقات المتأخرة والمقدرة بـ 4 ملايين و250 ألف جنيه.

ووافق فتح الله وافق على طلب مسؤولي الزمالك بالحصول على 50% من مستحقاته وجدولة باقي المبلغ على شيكات يتم صرفها في مواعيد محددة بالاتفاق بين الطرفين.

وحاول محمود فتح الله التواصل مع مسؤولي النادي لتنفيذ الاتفاق الذي تم بينه وبين مسؤولي الزمالك إلا أنهم لم يقوموا بالرد عليه.

وتسيطر حالة من الاستياء على محمود فتح الله بسبب تجاهل الزمالك لحل أزمة مستحقاته وبدأ يفكر بجدية في التقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وشكوى أخرى للاتحاد الدولي لكرة القدم خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يخلف فيه الزمالك وعده مع اللاعب.
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