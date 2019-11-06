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مرأة

للمتزوجين .. فوائد صحية غير متوقعة للعلاقة الحميمية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:58 م
فوائد صحية غير متوقعة
فوائد صحية غير متوقعة للعلاقة الحميمية
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رضوى حسام
من الغريب معرفة أنه يوجد فوائد صحية رائعة للعلاقة الحميمية تعمل على إطالة العمر، لكن كشف موقع " health line " عن فوائد صحية عديدة للعلاقة الحميمية، حيث كشفت بعض الأبحاث أنه يمكن للعلاقة الحميمية العمل على الوقاية من كثير من الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب و الدماغ، بالإضافة لفوائد صحية أخرى هامة جدا للجسم.

- تحارب نزلات البرد والإنفلوانزا :-

تعمل العلاقة الحميمية على تعزيز كميات أكبر من الجلوبولين المناعي الذي يعتبر خط الدفاع الأول للحماية من نزلات البرد و الإنفلوانزا .

- تقليل خطر الاصابة بأمراض القلب و الدماغ :-

أكدت الدراسات أن العلاقة الحميمية قد تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب الأخرى بسبب حفاظها على انتظام جميع دورات الجسم الصحية.

- علاج الصداع و تسكين الآلم :-

أثناء ممارسة العلاقة الحميمية يتم إطلاق هرمون الأوكسيتوسين في جسمك ، حيث يعمل الأوكسيتوسين على تسكين الألم وعلاج الصداع.
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