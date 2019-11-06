للمتزوجين .. فوائد صحية غير متوقعة للعلاقة الحميمية

من الغريب معرفة أنه يوجد فوائد صحية رائعة للعلاقة الحميمية تعمل على إطالة العمر، لكن كشف موقع " health line " عن فوائد صحية عديدة للعلاقة الحميمية، حيث كشفت بعض الأبحاث أنه يمكن للعلاقة الحميمية العمل على الوقاية من كثير من الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب و الدماغ، بالإضافة لفوائد صحية أخرى هامة جدا للجسم.



- تحارب نزلات البرد والإنفلوانزا :-



تعمل العلاقة الحميمية على تعزيز كميات أكبر من الجلوبولين المناعي الذي يعتبر خط الدفاع الأول للحماية من نزلات البرد و الإنفلوانزا .



- تقليل خطر الاصابة بأمراض القلب و الدماغ :-



أكدت الدراسات أن العلاقة الحميمية قد تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب الأخرى بسبب حفاظها على انتظام جميع دورات الجسم الصحية.



- علاج الصداع و تسكين الآلم :-



أثناء ممارسة العلاقة الحميمية يتم إطلاق هرمون الأوكسيتوسين في جسمك ، حيث يعمل الأوكسيتوسين على تسكين الألم وعلاج الصداع.

