بعد إعادة انتخابه رئيسا للإمارات .. خليفة بن زايد رابع أغنى ملوك العالم | بروفايل

جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات، الثقة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسًا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة، مدتها خمس سنوات وفقًا لأحكام دستور الإمارات.



الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات، وانتخب رئيسًا للدولة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004.



الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب آل نهيان الفلاحي (7 سبتمبر 1948) رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي. هو أكبر أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وكان وليًا لعهده فخلف والده بعد وفاته في حكم إمارة أبو ظبي وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا للدولة في 3 نوفمبر 2004، واعتبرته صحيفة التايمز من القادة الخمسة والعشرين الأكثر تأثيرًا في العالم . ويصنف كرابع أغنى ملك في العالم.



نشأته

ولد الشيخ خليفة في مدينة العين بإمارة أبو ظبي سنة 1948، والدته هي ابنة ابن عم الشيخ زايد وهي الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان ، بدأت تربية الشيخ خليفة عبر حفظ القرآن الكريم وكان ملازما دائما لوالده زايد. وتلقى تعليمه الأساسي في مدينة العين في المدرسة النهيانية التي أنشأها الشيخ زايد في العين التي تعد ثانية كبرى المدن في إمارة أبو ظبي وتشكل قاعدة لكثير من القبائل المحلية ما وفر له فرصة واسعة للاحتكاك الميداني بمشاكل المواطنين وجعله إثر ذلك مع الطفرة التنموية الناجمة عن اكتشاف النفط يقوم بمبادرات عديدة لتحسين مستوى عيشهم.



نسبه

خليفة بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان بن فلاح بن هلال بن فلاح بن محمد بن سلطان بن محمد بن هلال بن جبلة بن أحمد بن إياس بن عبد الأعلم بن برسم بن الأسعد بن حبيب بن عمرو بن كاهل بن أسلم بن تدول بن تيم اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمرو بن الحافي بن قضاعة.



المناصب التي تقلدها قبل توليه الحكم

في 18 سبتمبر شغل منصب ممثل الرياض في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها حين كان عمره 18 سنة وفي 1 فبراير 1969 عُيّن وليا لعهد أبو ظبي كبرى الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة وكان عمره حينها 21 سنة وفي 2 فبراير 1969 تولّى رئاسة دائرة الدفاع في أبو ظبي مع نشأة قوة دفاع إمارة أبو ظبي التي أصبحت نواة لجيش الإمارات العربية المتحدة.



في 1 يوليو 1981 شغل منصب رئيس مجلس وزراء إمارة أبو ظبي، كما تولّى وزارة الدفاع والمالية وبعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1971 وتشكيل مجلس وزراء اتحادي أُسند إليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وفي 20 فبراير 1974 تولى رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.





ترأّس الشيخ خليفة المجلس الأعلى للبترول الذي يملك صلاحيات واسعة في مجال النفط والطاقة بالإمارات، وفي مايو 1976 عين نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب قرار المجلس الأعلى للاتحاد بدمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد.





تولى لفترات رئاسة مجلس إدارة صندوق النقد العربي ورئاسة مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، كما شغل منصب ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الهيئة العربية للتصنيع الحربي. وكان وراء إنشاء دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية التي تتولى مساعدة مواطني أبو ظبي في هذا المجال.



وهو متزوج ولديه عدد من الأبناء بينهم الشيخ سلطان رئيس ديوان ولي العهد سابقا والشيخ محمد رئيس الدائرة المالية بأبوظبي



رئاسة الدولة

انتخبه المجلس الأعلى للاتحاد برئاسة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في دولة الإمارات العربية المتحدة في 3 نوفمبر 2004 رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وكان قد أصبح حاكما لإماره أبو ظبي في 2 نوفمبر 2004 مباشرة بعد الإعلان عن وفاة والده.

