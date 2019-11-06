Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فتاة العياط بعد الإفراج عنها: ندمانة.. وأتمنى محدش يعمل غلطتي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:57 م
فتاة العياط
فتاة العياط
Advertisements
خالد محيي الدين
قالت أميرة، المعروفة إعلاميا باسم "فتاة العياط، إنها نادمة على الخروج من بيت أهلها بدون إذن منهم، مشيرة إلى أنها تعرضت لصدمة شديدة خلال فترة حبسها، بعدما قتلت سائق ميكروباص حاول الاعتداء عليها.

وتابعت "أميرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "جيهان لبيب" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن لحظة الاعتداء عليها كانت أصعب لحظات حياتها، ولكنها تمكنت من حماية نفسها وقتل السائق المعتدي.

ونوهت، إلى أنه تم الإفراج عنها فجر اليوم ولكن المحاكمة لا تزال جارية، لافتة إلي أنها سعيدة بالعودة لأهلها مره أخرى، رغم ندمها على الخروج دون علم والديها.

وطالبت جميع الفتيات بالحرص الشديد، وعدم الوقوع في نفس الفخ الذي سقطت فيه.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس طفلة العياط ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات

رفض استئناف فتاة العياط واستمرار حبسها ٤٥ يوما

قرار جديد بشأن ملف قضية فتاة العياط المتهمة بتمزيق جسد سائق حاول اغتصابها

حاول اغتصابها.. إخلاء سبيل فتاة العياط المتهمة بذبح سائق وتسليمها لأسرتها

سيتم تسليمها لأسرتها.. إنهاء إجراءات إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها في العياط.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عادة سيئة بالمدرسة تجلب وظيفة لطفل لم يتخط الـ 9 أعوام| ووالده: كنت مؤمنًا بموهبته

تهدد بغرق 110 ملايين شخص واختفاء الاسكندرية وفيتنام.. ماذا ينتظر البشرية بعد إعلان حالة الطوارئ المناخية

بعد لاعبي بيراميدز .. استبعاد أحمد حسن كوكا من معسكر منتخب مصر

طه إسماعيل: حسام البدرى عصبي وعليه زيارة بيراميدز لحل أزمة المنتخب

دعاهم لتناول العشاء| ماذا قال مرتضى منصور لـ منتخب جنوب أفريقيا بعد مواجهة الزمالك؟

قد تنهي حياتك.. خطورة إزالة شعر الأنف

Advertisements

الزمالك في ورطة بسبب حمدي النقاز

وسط حزن ودموع الطلاب .. مدرس يلفظ أنفاسه أثناء الشرح داخل الفصل في الدقهلية

رسميا .. إيقاف بن شرقي مهاجم الزمالك وتغريمه 50 ألف جنيه

أنا المهدي المنتظر وسأحرر القدس.. الأمن الكويتي يعتقل مجهولا داخل المطار.. تفاصيل

ابتزاز وتهديد.. حكاية العلاقات الحرام لـ سكرتيرة وجارها وفتاة ورجل دين بين الفضيحة والسرقة

تعليم الغربية تحقق في واقعة تعدي مدرس على تلميذ بزفتى

احسبها صح.. هتوفر 1300 جنيه شهريا من فاتورة بنزين عربيتك بهذه الطريقة

تروي لـ صدى البلد| حكاية حفل طلاق شيريهان بعد شهر زواج

اخبار الفن| أول رد من طارق العريان على زواجه من نسرين طافش.. براءة عصام كاريكا من اتهامات مطربة جزائرية

نوة المكنسة.. تحذيرات من الأرصاد وطوارئ بالمحافظات لاستقبال الـ موجة العاصفة

تركى الشيخ يصدم أحمد سعيد: هفضل أحب الزمالك ولو شالوا اسمي من المبنى الاجتماعي

بمساحة ٩ م وعمق 3 م.. هبوط أرضى يتسبب في إصابة سائق وتباع برأس غارب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن الفئة الثامنة جران كوبيه الجديدة .. صور

شيفروليه تكشف رسميًا عن سيارة كورفيت C8 بمحرك وسطي .. صور

هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد