فتاة العياط بعد الإفراج عنها: ندمانة.. وأتمنى محدش يعمل غلطتي

قالت أميرة، المعروفة إعلاميا باسم "فتاة العياط، إنها نادمة على الخروج من بيت أهلها بدون إذن منهم، مشيرة إلى أنها تعرضت لصدمة شديدة خلال فترة حبسها، بعدما قتلت سائق ميكروباص حاول الاعتداء عليها.



وتابعت "أميرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "جيهان لبيب" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن لحظة الاعتداء عليها كانت أصعب لحظات حياتها، ولكنها تمكنت من حماية نفسها وقتل السائق المعتدي.



ونوهت، إلى أنه تم الإفراج عنها فجر اليوم ولكن المحاكمة لا تزال جارية، لافتة إلي أنها سعيدة بالعودة لأهلها مره أخرى، رغم ندمها على الخروج دون علم والديها.



وطالبت جميع الفتيات بالحرص الشديد، وعدم الوقوع في نفس الفخ الذي سقطت فيه.