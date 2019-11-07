صابر يستغيث لإعادة صرف المقررات التموينية والخبز بالمنيا

شكا المواطن صابر أحمد عبد الباقي، من سكان شارع سيد ربيع 6 أكتوبر طه السبع المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استبعاده من بطاقة التموين.



وقال فى رسالته: موقع التظلمات بيقول لا توجد لديك تظلمات ورسالة الخبز تطلب التوجه لمكتب التموين لتقديم المستندات والمسئول في المكتب يطلب مني برنت للموقع.



التواصل مع الشاكى 01014581145 ، ورقم بطاقة التموين 124005996832



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

