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بين الناس

صابر يستغيث لإعادة صرف المقررات التموينية والخبز بالمنيا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن صابر أحمد عبد الباقي، من سكان شارع سيد ربيع 6 أكتوبر طه السبع المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استبعاده من بطاقة التموين.

وقال فى رسالته: موقع التظلمات بيقول لا توجد لديك تظلمات ورسالة الخبز تطلب التوجه لمكتب التموين لتقديم المستندات والمسئول في المكتب يطلب مني برنت للموقع.

التواصل مع الشاكى 01014581145 ، ورقم بطاقة التموين 124005996832

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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