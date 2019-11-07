صابر يستغيث لإعادة صرف المقررات التموينية والخبز بالمنيا

شكا المواطن صابر أحمد عبد الباقي، من سكان شارع سيد ربيع 6 أكتوبر طه السبع المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استبعاده من بطاقة التموين.
وقال فى رسالته: موقع التظلمات بيقول لا توجد لديك تظلمات ورسالة الخبز تطلب التوجه لمكتب التموين لتقديم المستندات والمسئول في المكتب يطلب مني برنت للموقع.
التواصل مع الشاكى 01014581145 ، ورقم بطاقة التموين 124005996832
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
وقال فى رسالته: موقع التظلمات بيقول لا توجد لديك تظلمات ورسالة الخبز تطلب التوجه لمكتب التموين لتقديم المستندات والمسئول في المكتب يطلب مني برنت للموقع.
التواصل مع الشاكى 01014581145 ، ورقم بطاقة التموين 124005996832
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360