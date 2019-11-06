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رياضة

رودريجو يضيف الثاني لـ ريال مدريد فى شباك جالطة سراي ..فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:24 م
رودريجو
رودريجو
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حسن العمدة
أحرز رودريجو سيلفا دو جويس الهدف الثاني له ولفريقه ريال مدريد فى شباك جالطة سراي ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب سانتياجو برنابيو ، فى الجولة الرابعه ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

وجاء هدف ريال مدريد الثاني فى الدقيقة 7 عن طريق رودريجو عقب تلقيه عرضيه رائعه من مارسيلو ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك.

وافتتح ريال مدريد التهديف فى الدقيقة الرابعه عن طريق رودريجو بعد مراوغة رائعه داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتسكن الشباك.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 4 نقاط فى المجموعة الاولي ، بينما جاء جالطة سراي فى المركز الاخير برصيد نقطة وحيدة .
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