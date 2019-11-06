دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتقدم على أتالانتا بهدف نظيف

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف ، وذلك في المباراة التي تجمعهما ، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



سجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن رحيم ستيرلنج في الدقيقة السابعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.



وسنحت الفرصة للسيتيزين لمضاعفة النتيجة عن طريق لاعبه جابريال خيسوس في الدقيقة 43 ، لكنه أضاع ضربة جزاء لفريقه .



ويحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ، بينما يتزيل أتالانتا المجموعة برصيد صفر من النقاط.

