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أخبار البلد

علي ربيع وهنا الزاهد ضيفا أمير كرارة في "سهرانين"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:31 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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محمد نبيل
يستضيف الفنان أمير كرارة، الفنان علي ربيع والفنانة هنا الزاهد، في برنامجه "سهرانين"، على قناة ON E، يوم الجمعة المقبل.

يتناول اللقاء أحاديث عن كواليس أعمالهم الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضوا لها في الكواليس. وكذلك حياتهم الشخصية، وكيف كان "ربيع" حلقة الوصل التي جمعت هنا الزاهد بالفنان أحمد فهمي.

يبث اللقاء يوم الجمعة المقبل، الموافق 8 نوفمبر الجاري، على قناة ON E، في تمام الساعة 11 مساءً.
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