سون يرفض الاحتفال بهدفه في النجم الأحمر والسبب إصابة جوميز

رفض النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون، لاعب توتنهام الاحتفال بهدفه أثناء مواجهة فريق النجم الأحمر الصربي، بالجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.





وسجل سون هدفين في الدقائق 57 و 61 لكنه رفض الاحتمال، معلنًا تضامنه مع اندريه جوميز، لاعب إيفرتون الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي.





وعقب التسجيل، وقف سون أمام الكاميرا مشيرًا بيده معتذرا، في رسالة تضامن مع اللاعب جوميز.





يذكر أن سون دخل في نوبة بكاء داخل الملعب وفي غرف خلع الملابس بعد المباراة بسبب إصابة جوميز، قبل أن يقرر الاتحاد الإنجليزي رفع العقوبة عنه بسبب عدم تسببه في الإصابة.