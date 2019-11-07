وفاة هيثم أحمد زكى.. تعرف على ظروف حياته وأسباب حزنه في الفترة الأخيرة

كان خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكى صدمة مفجعة للوسط الفنى ومحبى الفنان الشاب الذى رحل عن عمر يناهز 35 عاما وذلك بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.





وقبل رحيل هيثم أحمد زكى، يذكر أنه كان يعانى من الوحدة القاتلة حيث أصر على العيش في منزل والده بعد رحيله ومن قبله والدته وهو ما أكده فى عدة لقاءات تليفزيونية قبل رحيله حيث قال "بعد وفاة والدى احمد ذكى عانيت من الوحدة كثيرا، خاصة أننى ظللت أعيش في منزل العائلة، وعشت نفس ما عاشه والدى من الوحدة".





وولد هيثم في 4 إبريل عام 1984 وبدأ حياته الفنية في العام التالي لوفاة والده باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم"، وبعد ذلك حقق نجاحًا كبيرا عندما قدم فيلم "البلياتشو".





انطلق هيثم بعد ذلك مشاركًا في العديد من الأعمال الدرامية مثل مسلسل "الجماعة"، دوران شبرا، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، وغيرها ليضع له مكانًا بين نجوم جيله.





هيثم يعتبر ثمرة قصة حب عاشها الفنان الراحل أحمد زكي مع زوجته هالة فؤاد فرغم انفصالهما بقيت هي الحب الأول والأخير في حياته طبقا لمصادر كثيرة رغم الأحاديث التي انتشرت عن ارتباطه بفنانات أخريات.





مرحلة الطفولة فقط هي ما جمعت هيثم بوالدته التي توفيت في عمر 35 وترصدها مجموعة من الصور منها هذه الصور التي تناقلتها العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



