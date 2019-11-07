مع السلامة يا عاكف.. بكلمات مؤثرة الجمهور ينعى الراحل هيثم أحمد زكي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج # هيثم_احمد_زكي بعد وفاته داخل منزله بمدينة الشيخ زايد؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "إنا لله وإنا اليه راجعون...الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته #هيثم_احمد_زكي ، ربنا يرحمك و يغفر لك .. مات أحمد زكي تاني.. ولم يتبقَّ منهم سوي سيرة عطره و إنجازات لا تُعد ولا تُحصي فاللهم ارحم الابن و الأب و اجعلهم في عنايتك و أعلى منازل الجنه... البقاء لله في وفاة الفنان #هيثم_احمد_زكي خبر محزن جدا الله يرحمه".
ومن أبرز التعليقات أيضا " كان ممثل شاطر جدا بس للاسف اتعرض للظلم الشديد ان الناس حطته في مقارنة مع ابوه.. مع ان ابوه العبقري مالوش زي .. كان بيحاسب على انه شبه ابوه وواخد حركاته واسلوبه واتهموه انه بيقلده.. ناسيين انه ابوه وطبيعي يبقى واخد منه..رحمة الله عليك يا هيثم ... وفاة الممثل الشاب #هيثم_أحمد_زكي يجدد في الوجدان آلام ومآسي هذه الأسرة الفنية الرائعة التي قدرها الإستجابة لإرادة الباري في رعيان الشباب، لم يتسنى لنا رؤية قدرات #هيثم كما ينبغي، لكننا رأينا الإبداعات المذهلة لوالده الراحل #أحمد_زكي، وداع مؤلم لأسرة مفجوعة".