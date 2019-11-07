مع السلامة يا عاكف.. بكلمات مؤثرة الجمهور ينعى الراحل هيثم أحمد زكي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج # هيثم_احمد_زكي بعد وفاته داخل منزله بمدينة الشيخ زايد؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏إنا لله وإنا اليه راجعون...الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ‎#هيثم_احمد_زكي ، ربنا يرحمك و يغفر لك .. ‏مات أحمد زكي تاني.. ولم يتبقَّ منهم سوي سيرة عطره و إنجازات لا تُعد ولا تُحصي فاللهم ارحم الابن و الأب و اجعلهم في عنايتك و أعلى منازل الجنه... البقاء لله في وفاة الفنان ‎#هيثم_احمد_زكي خبر محزن جدا الله يرحمه".



