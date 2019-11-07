Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مع السلامة يا عاكف.. بكلمات مؤثرة الجمهور ينعى الراحل هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:57 ص
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج # هيثم_احمد_زكي بعد وفاته داخل منزله بمدينة الشيخ زايد؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏إنا لله وإنا اليه راجعون...الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ‎#هيثم_احمد_زكي ، ربنا يرحمك و يغفر لك .. ‏مات أحمد زكي تاني.. ولم يتبقَّ منهم سوي سيرة عطره و إنجازات لا تُعد ولا تُحصي فاللهم ارحم الابن و الأب و اجعلهم في عنايتك و أعلى منازل الجنه... البقاء لله في وفاة الفنان ‎#هيثم_احمد_زكي خبر محزن جدا الله يرحمه".

‏ومن أبرز التعليقات أيضا " كان ممثل شاطر جدا بس للاسف اتعرض للظلم الشديد ان الناس حطته في مقارنة مع ابوه.. مع ان ابوه العبقري مالوش زي .. كان بيحاسب على انه شبه ابوه وواخد حركاته واسلوبه واتهموه انه بيقلده.. ناسيين انه ابوه وطبيعي يبقى واخد منه..رحمة الله عليك يا هيثم ... وفاة الممثل الشاب ‎#هيثم_أحمد_زكي يجدد في الوجدان آلام ومآسي هذه الأسرة الفنية الرائعة التي قدرها الإستجابة لإرادة الباري في رعيان الشباب، لم يتسنى لنا رؤية قدرات ‎#هيثم كما ينبغي، لكننا رأينا الإبداعات المذهلة لوالده الراحل ‎#أحمد_زكي، وداع مؤلم لأسرة مفجوعة".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. إنجي علي تنعى الفنان هيثم أحمد زكي

في ذمة الله.. منة فضالي تنعى هيثم أحمد زكي ..شاهد

أحمد السقا ينعى هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة

بكلمات مؤثرة.. إيمان العاصي تنعى هيثم أحمد زكي.. شاهد

رانيا يوسف تنعى الفنان هيثم أحمد زكي.. شاهد

مش مصدقة.. درة تعلق على وفاة هيثم أحمد زكي

ترشيحاتنا

وفاة هيثم أحمد زكى.. دوللى شاهين: أنا فى حالة ذهول ومش قادرة أصدق

بفستان أحمر.. أروى جودة تخطف الأنظار فى رأس سدر ..صور

مش مصدقة.. درة تعلق على وفاة هيثم أحمد زكي

مؤلم وقاسي.. تعليق مؤثر من كندة علوش على وفاة هيثم أحمد زكي

بطل أزمة الأهلي والزمالك.. من هو إيهاب أمين الأغلى تاريخيا

موعد مباراة المنتخب الودية أمام ليبيريا والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 30 عاما.. إنجي وجدان تكشف عن كواليس مسرحية شريهان الجديدة.. صور

بفستان أحمر.. أروى جودة تخطف الأنظار فى رأس سدر ..صور

سيارة بيجو 7 راكب في مدينة نصر تثير الجدل على السوشيال ميديا.. تفاصيل