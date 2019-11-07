التفاصيل الكاملة لوفاة هيثم زكي منذ إصابته بالقيء حتى تحويله للمشرحة

في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ وعلى الفور تم تأكيد الخبر من قبل نقابة المهن التمثيلية وحدد موعد الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين.





وولد هيثم في 4 إبريل عام 1984 وبدأ حياته الفنية في العام التالي لوفاة والده باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم". بعد ذلك حقق نجاحًا كبيرا عندما قدم فيلم "البلياتشو".





انطلق هيثم بعد ذلك مشاركًا في العديد من الأعمال الدرامية مثل مسلسل "الجماعة"، دوران شبرا، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، وغيرها ليضع له مكانًا بين نجوم جيله.





هيثم يعتبر ثمرة قصة حب عاشها الفنان الراحل أحمد زكي مع زوجته هالة فؤاد فرغم انفصالهما بقيت هي الحب الأول والأخير في حياته طبقا لمصادر كثيرة رغم الأحاديث التي انتشرت عن ارتباطه بـ فنانات أخريات.





مرحلة الطفولة فقط هي ما جمعت هيثم بوالدته التي توفيت في عمر 35 وترصدها مجموعة من الصور منها هذه الصور التي تناقلتها العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".









وفقد الفنان هيثم أحمد زكي والدته النجمة هالة فؤاد وعمره لم يكن يتجاوز التاسعة حيث توفيت في عام 1993 بعد صراع مع مرض السرطان تاركة إياه مع والده النجم أحمد زكي الذي رحل عام 2005 بنفس المرض.





وقبل رحيل هيثم أحمد زكى، يذكر أنه كان يعانى من الوحدة القاتلة حيث أصر على العيش في منزل والده بعد رحيله ومن قبله والدته وهو ما أكده فى عدة لقاءات تليفزيونية قبل رحيله حيث قال "بعد وفاة والدى احمد ذكى عانيت من الوحدة كثيرا، خاصة أننى ظللت أعيش في منزل العائلة، وعشت نفس ما عاشه والدى من الوحدة".





واستجوبت مباحث الشيخ زايد، أفراد أمن كمبوند بيفرلي هيلز بعد العثور علي جثمان الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته بالكمبوند للوقوف علي ملابسات وفاته.





وأفاد أفراد الأمن أثناء استجوابهم، بأن الفنان كان مريضا فجر أمس ومصابا بمغص وقيء وخرج من شقته وتوجه إلى إحدى الصيدليات داخل الكمبوند ثم عاد لشقته ولم يظهر طوال اليوم حتي حضرت الشرطة وكسرت الباب بقرار من النيابة العامة.





وكشفت مصادر أمنية، عن ملابسات وفاة الفنان هيثم أحمد زكي حيث تبين العثور علي جثمانه داخل شقته في الشيخ زايد، وأفاد التقرير الطبي الأولي بأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.





وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقي بلاغا من خطيبة الفنان هيثم زكي بعدم اجابته علي اتصالاتها الهاتفية.





وأضافت التحريات أن خالة الفنان وخطيبته عقب اتصالهما بالشرطة تم اخطار النيابة العامة التي أمرت بكسر باب شقته الكائنة في كمبوند بيفرلي هيلز ليعثروا عليه ملقى على الأرض في الحمام وقد فارق الحياة.





وتجري الأجهزة الامنية الفحص حول الواقعة بعدما أشارت التحريات الأولية ومناقشات خطيبته انه كان مريضا منذ يومين وتوجه للطبيب وعاد إلي شقته التي يقيم فيها بمفرده وعندما حاولت مرارا الاتصال بها للاطمئنان عليه لم يجبها فانتابها القلق واتصلت بخالته التي قررت اللجوء للشرطة خاصة أنه لم يظهر طوال اليوم حتي عثروا عليه متوفى.





تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت نيابة الشيخ زايد للتحقيق.





أنهت نيابة الشيخ زايد بإشراف المستشار عبد المجيد القصاص، المحامى العام لنيابات أكتوبر، معاينة شقة الفنان هيثم أحمد زكي؛ بعد العثور عليه متوفى اليوم.





وأسفرت المعاينة التي أجراها إسلام شاكر، وكيل نيابة أول وثانٍ الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، رئيس النيابة، عن سلامة كافة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين عبر مناظرة النيابة لجثمان الفنان عدم وجود إصابات ظاهرية بأنحاء جسده، وأمرت بنقله إلى مشرحة زينهم.





ويستكمل الآن فريق النيابة التحقيقات داخل ديوان قسم الشرطة، حيث يتم الاستماع إلى أقوال أفراد أمن استغاث بهم الفنان فجر يوم الأربعاء لشعوره بالمرض وإصابته بحالة إعياء حيث أصيب بحالة قيء شديدة فقاموا بمساعدته للتوجه إلى صيدلية داخل نطاق الكمبوند وحقنه الطبيب فيها بدواء ثم أعاده أفراد الأمن إلى شقته وصعد إليها.



