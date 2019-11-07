لبنان.. انطلاق عدد من المسيرات الطلابية رفضا لقرار عودة الدراسة

انطلقت عدد من المسيرات الاحتجاجية الطلابية في عدة مناطق في لبنان رفضا لقرار معاودة الدراسة ودعما لمطالب الحراك وحقوقهم كطلاب حاملين الأعلام اللبنانية، مرددين الهتافات.



وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام"، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، بقطع الطريق أمام وزارة التربية بالاتجاهين من قبل المتظاهرين، واتجاه المتظاهرين نحو المرافق الرسمية والخدماتية.



وجاب المحتجون من الطلاب شوارع بيروت وتمركزوا أمام مقر وزارة التربية، كما أغلق المحتجون في طرابلس وعكار مرافق حيوية ومقار عدد من المصارف.



وذكرت الوكالة أن مدينة طرابلس شهدت هذا الصباح حركة سير ناشطة، وفتحت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة والمصالح والدوائر الحكومية والمصارف وبعض المدارس والجامعات أبوابها، في حين أن جميع الطرقات الفرعية والرئيسية والدولية سالكة امام حركة المرور، باستثناء المسارب المؤدية حصرا الى ساحة النور.



وقام الناشطون بالتعاون مع ورش البلدية بشطف ولم النفايات من الساحة، التي تشهد توافد الطلاب للمشاركة في المسيرات الراجلة التي تجوب الشوارع والأحياء بشكل يومي للتأكيد على استمرار الحراك حتى تحقيق المطالب كافة.



ويعمد منذ الصباح الباكر عدد من المحتجين الى الاعتصام أمام المصارف والمرافق العامة ويطلبون من الموظفين ترك مكاتبهم والالتحاق بهم واقفال الابواب، لاسيما فرع مصرف لبنان في المدينة، شركة قاديشا، مصلحة مياه لبنان الشمالي، سنترال الميناء وفروع الجامعة اللبنانية في راس مسقا، ومؤسسة كهرباء لبنان، ودائرة التربية، وعدد كبير من المصارف وغيرهم. ويعمد عدد من المتظاهرين إلى إقفال مدارس في الميناء وطرابلس.