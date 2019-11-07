عاش يتيما ومات وحيدا.. رضوي الشربينى تنعى وفاة هيثم أحمد زكى

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" ، فيديو مؤثر للفنان الراحل هيثم أحمد زكى يجمعه بوالده خلال إحدى الإعلانات .وعلقت على الفيديو قائلًة :" عاش يا حبيبى يتيم الأب والأم ومات وحيد ‏إنا لله وإنا اليه راجعون...نسألكم الدعاء له و الفاتحة #هيثم_احمد_زكي ".وكانت تداولت أنباء في الدقائق الماضية، تشير إلى وفاة الفنان هيثم أحمد زكى وفقًا لبعض المقربين منه.وأكدت الفنان أميرة هانى، صحة الخبر، وقالت إن الفنان الراحل شعر ببعض الإرهاق أمس، ولم يغادر منزله حتى الليلة؛ بعد أن اكتشفت خطيبته وفاته.كما أكد الخبر أيضًا لـ"صدى البلد" الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مطالبًا محبيه بالدعاء له.