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رياضة

مانشستر سيتي مهدد بفقدان أهم أسلحته أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:18 ص
جوارديولا مدرب مانشستر
جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
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محمد السعيد
تحوم الشكوك حول لحاق البرازيلي، إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، بمباراة فريقه أمام ليفربول، المقرر لها الأحد، المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتعرض إيدرسيون لإصابة عضلية في مباراة مانشستر سيتي أمام أتلانتا، أجبرته على الخروج بين الشوطين، أمس، الأربعاء، في الجولة الرابعة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة، إن موقف إيدرسون من مباراة ليفربول مجهول، وأن اللاعب سوف يخضع للفحوصات خلال الساعات المقبلة لمعرفة حجم الإصابة".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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