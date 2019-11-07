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كدة تمام وكفاية.. السيسي: اتحايلت على عدلي منصور يترشح لـ الرئاسة بدلا مني.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه قبل الانتخابات الرئاسية والترشح "كتير من الناس قالت هو ليه مش عايز يقدم وعرضت على الرئيس عدلى منصور فى تلك الفترة انه يترشح هو يترشح واتحايلت وعليه واكون انا فى مكانى زى ما انا".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها بأحتفالية المولد النبوي بمركز المنارة "انا يبقول الكلام دة وعارف انه ممكن يزعل منى بس عشان تعرفوا ان الكل زاهد فيها ودي مسئولية كبيرة سواء فى الدنيا أو الأخرة".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي "شهور وانا اقوله من فضلك سنة عدت تترشح تانى وانا افضل مكانى وهعمل كل اللى ممكن يتعمل عشان مصر.

وأشار السيسي أن الرئيس عدلي منصور رفض فكرة الترشح مرة أخري معلقا "هو قالى لا يمكن هي كدة تمام وكفاية كدة".
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