كدة تمام وكفاية.. السيسي: اتحايلت على عدلي منصور يترشح لـ الرئاسة بدلا مني.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه قبل الانتخابات الرئاسية والترشح "كتير من الناس قالت هو ليه مش عايز يقدم وعرضت على الرئيس عدلى منصور فى تلك الفترة انه يترشح هو يترشح واتحايلت وعليه واكون انا فى مكانى زى ما انا".





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها بأحتفالية المولد النبوي بمركز المنارة "انا يبقول الكلام دة وعارف انه ممكن يزعل منى بس عشان تعرفوا ان الكل زاهد فيها ودي مسئولية كبيرة سواء فى الدنيا أو الأخرة".





وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي "شهور وانا اقوله من فضلك سنة عدت تترشح تانى وانا افضل مكانى وهعمل كل اللى ممكن يتعمل عشان مصر.



