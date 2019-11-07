سونج مدرب الكاميرون: شرف لى التواجد فى مصر.. ونسعى للتأهل للأوليمبياد

قال ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأوليمبي، إنه سعيد بالتواجد في مصر وانه لشرف كبير أن يتأهل إلى أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما ولكن التحدي الأكبر هو مواصلة العمل للتأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.





ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة غانا ،غدا، في مستهل مشواره بالبطولة على ستاد القاهرة حيث ينافس في المجموعة الاولى بجانب مصر ومالي.





وتابع المدير الفني في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "كل فريق هنا لديه مشكلات لكن استعداداتنا كانت قوية ..فريق غانا يعرفنا جيدا وهذا يعتبر تحدي كبير بالنسبة لنا لان ابراهيم تانكو مدرب غانا سبق له العمل كمدرب مساعد في منتخب الكاميرون."





تابع: "التحضيرات لم تكن قوية كما تمنينا لكننا سنحاول التأقلم مع الظروف خاصة ان البطولة لم تنطلق في مواعيد مناسبة."





وعن عدم اقامة البطولة في فترة التوقف الدولي وغياب مجموعة من اللاعبين المحترفين قال: "نحن نعتمد بشكل كبير على الاستمرارية والمجموعة المتواجدة معنا ولست الوحيد الذي سيتأثر بغياب اللاعبين المحترفين وسنحاول التأقلم لان الجميع سيقاتل من اجل المنتخب و تذكرة التأهل."





وبسؤاله عن عدم اكتمال القائمة حتى الآن وعدد اللاعبين المتواجدين في مباراة الغد قال ضاحكا: "اضمن لك تواجدى انا و١١ لاعب اخرين في أرض الملعب، ولا نعلم متى سيكون لدينا ٢١ لاعبا في المعسكر."



