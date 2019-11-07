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رياضة

قرار عاجل من الكاف بشأن مواجهة مصر وكينيا.. تعرف عليه

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:59 م
صدى البلد
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نور عادل - عمرو الحلواني
قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم، تعديل موعد مباراة منتخب مصر وكينيا والتي ستقام يوم 14 نوفمبر الجاري في اطار الجولة الاولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" السادسة مساءً لاقامة مواجهة مصر وكينيا وذلك حتى لا تتعارض مع موعد مباراة المنتخب الاولمبي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويواجه منتخب مصر الاولمبي منافسه منتخب الكاميرون في يوم 14 نوفمبر في اطار منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام.

ويخوض منتخب مصر الأول فى السادسة مساء اليوم مباراة ودية أمام ليبيريا على استاد برج العرب، والتى تعتبر بروفة قبل خوض التصفيات الأفريقية.
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