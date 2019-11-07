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رياضة

رمضان صبحي: شارة القيادة مسئولية كبيرة.. والبطولة الاوليمبية لا تقل عن الكبار

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:55 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
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منتصر الرفاعى - يسرى غازى
كشف رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي، أن حمل شارة القيادة مسؤولية صعبة ولكنه سيبذل قصاري جهده مع زملائه لرفع اسم مصر عاليا وتحقيق الهدف وهو التتويج ببطولة كاس الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو2020.

وأضاف رمضان، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية للاوليمبي لا تقل اهمية عن بطولة امم افريقيا للكبار والبطولة الحالية صعبة لانها مقامة بملعبنا والمنتخبات المتأهلة ضعبة وقوية للغاية.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب عن القائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأوليمبى تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر المقبل حتى 22 من نفس الشهر التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وجاءت كالتالي: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، وفى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد كلًا من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي، محمد صادق، أحمد أيمن.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.
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