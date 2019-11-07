عروس تبكي في حفل زفافها بسبب والدها.. فيديو

علاقة الأب بابنته مختلفة عن علاقته بابنه، فكما يقال في الأمثلة الشعبية "البنت دلوعة أبوها"، فهي الحضن الدافئ الذي يلجأ له عند مرضه وحزنه واستيائه، والعكس صحيح فالأب يمثل للفتاة السند والحب غير المشروط الذي تبحث عنه في الرجال وتقارنهم به.



ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، احتفل آل جونز من ولاية كنتاكي الأمريكية، بزواج ابنته آلي كيلمان وسط فرح وبكاء، حيث فاجأها والدها بغناء أغنية I loved her first بلغة الإشارة وهذا لأن ابنته صماء، حيث تعرضت لحادث عام 2017 ما أدى إلى تشنج في الفك وأثّر على قدرتها على الكلام والسمع.



وذكرت الصحيفة أن الوالد أذهل الحاضرين بأدائه وبدا التأثر على ابنته التي بدأت بالبكاء لعدم توقعها مثل هذه المفاجأة المميزة في يومها الكبير، ثم احتضنته فور انتهائه من الغناء.



وكانت كيلمان تتعلم لغة الإشارة بعد الحادثة حتى تستطيع التعامل في حياتها اليومية بشكل طبيعي دون معاناة، ثم دربت والديها اللذين كانا يجدان صعوبة في التواصل معها، وهو ما ساعد والدها في أداء الأغنية بلغة الإشارة.



