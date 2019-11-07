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أخبار البلد

الرئيس السيسي يستقبل العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.. اليوم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:04 م
الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك البحرين
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محمد عبد المنعم
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وصرح السفير بسام راضي أن زيارة ضيف مصر الكريم تأتى في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من أواصر أخوة ومودة.
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