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فن

صبرى فواز مهاجمًا زملائه بعد وفاة هيثم أحمد زكي: بطلوا هرى وصعبانيات سخيفة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:44 م
صبرى فواز
صبرى فواز
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محمد بدران
هاجم الفنان صبرى فواز زملائه الفنانين بعد خبر وفاة هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ٣٥ عامًا.

وكتب صبرى فواز عبر حسابه على "فيسبوك" ياريته كان شاف الحب ده قبل مايموت، شاف حب كتير الحمد لله .. و كان دلوعتنا في اللوكيشن ..و كنا كلنا بنتعامل معاه كأنه أخونا الصغير أو ابننا .

وأضاف: مالقيش حد يستلم جثتة عشان رسميا لازم حد من القرايب يستلم الجثة .. و بما إن أبوه و أمه ماتوا .. وجده و خاله ماتوا، فأصبح رسميا مافيش حد يستلم الجثة .. فوافق السيد المحامى العام على إن نقيب المهن التمثيلية يستلم الجثة.

وأضاف: يعنى بطلوا هرى فارغ و صعبانيات سخيفة .. و ادعوا له بالرحمة و خلاص.

كان الفنان هيثم أحمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن النيابة قررت تشريح الجثمان للتأكد من سبب الوفاة.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.
صبرى فواز مهاجمًا زملائه بعد وفاة هيثم أحمد زكي: بطلوا هرى وصعبانيات سخيفة
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