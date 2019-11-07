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فن

هالة فؤاد تغنى لـ هيثم أحمد زكى فى فيديو نادر.. شاهد

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:40 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
غيب الموت الفنان هيثم أحمد زكى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ35 عاما وسط صدمة كبيرة من زملائه وأصدقائه داخل وخارج الوسط الفنى.

وقد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات النادرة التى تجمع بين هيثم أحمد زكي ووالدته الراحلة هالة فؤاد، حيث أنه قد حرم منها فى سن مبكرة، قبل أن يفقد والده الفنان أحمد زكى ويبقى وحيدا منكسرا كما كان يظهر دائما فى حواراته التلفزيونية القليلة.

وظهرت هالة فؤاد في برنامج «يا تليفزيون يا » مع رمسيس؛ وهي تحكي عن نجلها الصغير وقالت: «هيثم أحلى حاجة في حياتي».

وتحدثت خلال البرنامج عن تفاصيل علاقتها مع نجلها وقالت: "دائمًا بيغلبني بسبب اختلاف مواعيد نومه وصحيانه، عنده قدرة على السهر لفترات طويلة، هو اللي بيصحي اللي عايزه.

وغنت له قائلة : « يا هيثم يا حلو يا جميل يا هيثم.. يا حبيب مامي وبابي اتدلع يا هيثم .. يا حبيب جدو وتيتة روح قلبي يا هيثم».

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