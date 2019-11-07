علاج ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية.. احرص على تناول السمك| لهذا السبب

علاج ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، يتطلب فى بعض الأحيان تناول مزيج من الأدوية وتغيير نمط الحياة ووضع خطة علاج لتصحيح ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، حيث إن الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون تحصل عليها في الغالب من الطعام الذي تتناوله، وينتجها جسمك أيضًا عندما يحول السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون للتخزين.



تعد بعض الدهون الثلاثية ضرورية لبعض وظائف الخلية، ولكن الكثير منها غير صحي، لذلك نرصد فى سياق السطور التالية علاج ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية.



علاج ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية



1- تغير نمط الحياة من خلال الحصول على المزيد من النشاط البدني، حيث يمكن أن يكون للتمرين - 30 دقيقة، خمس مرات في الأسبوع- تأثير كبير على مستويات الدهون الثلاثية.



2- فقد بعض الوزن ومحاولة الحفاظ على وزن مثالي للجسم مع ضرورة التركيز على النظام الغذائي وتناول كميات أقل من السعرات الحرارية سواء كانت من الدهون أو الكربوهيدرات أو البروتين.



3- التركيز على نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم.



4- تناول كميات أقل من الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير الصحية الموجودة في اللحوم والزبدة والجبن والدهون غير المشبعة في الأطعمة المصنعة والسمن النباتي، وكذلك الكوليسترول.



5- زيادة استهلاك الدهون غير المشبعة الأحادية وغير المشبعة الصحية، والتي توجد في زيت الزيتون والمكسرات وبعض الأسماك، حيث وجدت الدراسات أن أوميغا 3 في الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون والماكريل والسردين جيدة بشكل خاص في خفض مستويات الدهون الثلاثية، لأنه حتى الدهون الصحية غنية بالسعرات الحرارية.



6- خفض الكحول حيث إنها تسبب طفرات كبيرة في مستويات الدهون الثلاثية.



7- قد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بأمراض القلب والدهون الثلاثية العالية إلى دواء لخفض مستوياتهم.



8- يمكن أن يساعد زيت السمك الذي يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية على السيطرة على الدهون الثلاثية.



9- يمكن لـ حمض النيكوتينيك خفض الدهون الثلاثية بنسبة تصل إلى 50 ٪ حيث إن الستاتين هو الدواء القياسي لعلاج مستويات الكوليسترول غير الصحية للحد من مستوى الكوليسترول " الضار "وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



10- مثبطات PCSK9 هي فئة أخرى من الأدوية التي يمكن استخدامها بالإضافة إلى الستاتين أو بمفردها، حيث إنها تستخدم لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



مصدر المعلومات مواقع webmd وhealthline.